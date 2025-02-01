ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

حوادث
الاتجار بالنقد
الاتجار بالنقد

 
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 16 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

حوادث الفجر اتجار بالنقد الأجنبي اتجار في العملات الاجنبية الاتجار بالنقد الاتجار بالنقد الاجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

‏3 حافلات تقل فلسطينيين مفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تصل إلى خان يونس بغزة

خاص | بعد "لا ثواني"..الشاعر محمود عليم يكشف أعماله القادمة مع بسمة بوسيل

تصريحات نارية من نجوم مانشستر سيتي عن قرعة دوري أبطال أوروبا.. سننتصر على ريال مدريد

نجم مانشستر سيتي يصف مواجهة آرسنال بالمعركة

رمضان 2025.. أشرف عبد الباقي يروج لمسلسله الجديد "قلبي ومفتاحه"

الزيت بـ30 والسكر بـ12.60 جنيها..قائمة أسعار السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025