خاص | بعد "لا ثواني"..الشاعر محمود عليم يكشف أعماله القادمة مع بسمة بوسيل

الفجر الفني
بسمة بوسيل - محمود
بسمة بوسيل - محمود عليم

 

 


عادت المغربية بسمة بوسيل إلى الساحة الغنائية وطرحت عدة أغاني منها أغنية "لا ثواني " الذي طرحتها مؤخرًا وحققت بها نجاح كبير جدًا وهى من كلمات محمود عليم.

 

وكشف الشاعر محمود عليم في تصريح خاص لـ الفجر الفني عن كواليس تلك الأغنية وتعاوناته مع بسمة بوسيل.

 

وقال:"اتقابلنا أنا وبسمة بوسيل سمعت اكتر من أغنية كانت أولهم لا ثواني وفي اغاني تانية نفسي نشتغلها، وفي اغاني قوية ليها نازلة متقلش عن لا ثواني ".


كلمات أغنية لا ثواني


لأ ثواني.. كل ده ومش شايف إني معاك بعاني؟!

كنت ممكن أقولّك إيه؟.. ولّا ليه؟

ما أنت ما تحطّتش مرة في يوم مكاني

انتظارك.. وإني أستنى إني أسمع اعتذارك

كان في منتهى الغباء.. ابتلاء

حُطّ إني فوقت منه في اعتبارك

أيوه بعلن انسحابي من انتمائي للي باقي

من مشاعري في يوم تجاهك

أيوه مش فارق معايا تكون معايا

مش هقضي عمري أشدّ في انتباهك

لازم أبدأ إني أنسى حاجة حاجة وكل حاجة

كانت بتاخد من أماني

كل ما أبعد عن حياتك كل ما أنسى ذكرياتك

كل ما رجع لي اتزاني

انتصاره.. إنه ينساك قلبي بيه ردّ اعتباره

آه، ضعِف طبعًا في يوم.. ع العموم

هو قوي دلوقتي وبقى سيد قراره

لأ حذاري.. لو هتيجي تقول لي نرجع مش هداري

انسى موضوع السماح.. مش متاح

وإني أفكر فيه، في ده قرار انتحاري

محمود عليم الشاعر محمود عليم أبرز تصريحات بسمة بوسيل اغنيه لا ثواني تعاون بسمة بوسيل وعليم

مواد متعلقة

بسمة بوسيل تحقق نجاحًا ساحقًا بأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" وتتصدر الترند

بسمة بوسيل تعلن موعد أحدث أعمالها الفنية "لأ ثواني"

تفاصيل تعاون محمود عليم شاعر "هيجيلي موجوع" مع عمرو مصطفي

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

خاص | بعد "لا ثواني"..الشاعر محمود عليم يكشف أعماله القادمة مع بسمة بوسيل

نجم مانشستر سيتي يصف مواجهة آرسنال بالمعركة

الزيت بـ30 والسكر بـ12.60 جنيها..قائمة أسعار السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025

‏3 حافلات تقل فلسطينيين مفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تصل إلى خان يونس بغزة

رمضان 2025.. أشرف عبد الباقي يروج لمسلسله الجديد "قلبي ومفتاحه"

تصريحات نارية من نجوم مانشستر سيتي عن قرعة دوري أبطال أوروبا.. سننتصر على ريال مدريد