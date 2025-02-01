خاص | بعد "لا ثواني"..الشاعر محمود عليم يكشف أعماله القادمة مع بسمة بوسيل



عادت المغربية بسمة بوسيل إلى الساحة الغنائية وطرحت عدة أغاني منها أغنية "لا ثواني " الذي طرحتها مؤخرًا وحققت بها نجاح كبير جدًا وهى من كلمات محمود عليم.

وكشف الشاعر محمود عليم في تصريح خاص لـ الفجر الفني عن كواليس تلك الأغنية وتعاوناته مع بسمة بوسيل.

وقال:"اتقابلنا أنا وبسمة بوسيل سمعت اكتر من أغنية كانت أولهم لا ثواني وفي اغاني تانية نفسي نشتغلها، وفي اغاني قوية ليها نازلة متقلش عن لا ثواني ".



كلمات أغنية لا ثواني



لأ ثواني.. كل ده ومش شايف إني معاك بعاني؟!

كنت ممكن أقولّك إيه؟.. ولّا ليه؟

ما أنت ما تحطّتش مرة في يوم مكاني

انتظارك.. وإني أستنى إني أسمع اعتذارك

كان في منتهى الغباء.. ابتلاء

حُطّ إني فوقت منه في اعتبارك

أيوه بعلن انسحابي من انتمائي للي باقي

من مشاعري في يوم تجاهك

أيوه مش فارق معايا تكون معايا

مش هقضي عمري أشدّ في انتباهك

لازم أبدأ إني أنسى حاجة حاجة وكل حاجة

كانت بتاخد من أماني

كل ما أبعد عن حياتك كل ما أنسى ذكرياتك

كل ما رجع لي اتزاني

انتصاره.. إنه ينساك قلبي بيه ردّ اعتباره

آه، ضعِف طبعًا في يوم.. ع العموم

هو قوي دلوقتي وبقى سيد قراره

لأ حذاري.. لو هتيجي تقول لي نرجع مش هداري

انسى موضوع السماح.. مش متاح

وإني أفكر فيه، في ده قرار انتحاري