حملات مكثفة للنظافة وصيانة دورية لأعمدة الإنارة بمراكز المنيا

في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف جهود النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، شنت الوحدات المحلية بمختلف المراكز حملات موسعة لرفع المخلفات، وصيانة أعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

في مركز سمالوط، تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية، إلى جانب تجميل وتطوير المدخل الشمالي لمركز ومدينة سمالوط بنطاق الوحدة المحلية لقرية قلوصنا، ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة من القرى.

وفي مطاي، استمرت أعمال تطوير وتجميل المدينة بطريق مصر-أسوان الزراعي والطريق الدائري، مع تكثيف حملات النظافة في أحياء شرق، غرب، شمال، وجنوب المدينة، وإزالة المخلفات من الكورنيش، ومحيط المدارس، ومختلف النقاط الحيوية.

أما في مركز المنيا، فقد تم رفع المخلفات من عمارات الأوقاف بماقوسة، ونزلة حسين، وقرية تلة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بحي غرب المدينة، وشن حملة مكبرة خلف شركة المياه بحي شمال. كما تابعت الوحدة المحلية أعمال الري والنظافة وجمع المخلفات بكورنيش شمال ووسط المدينة وشارع مصر، ونقلها إلى المقلب الوسيط بدمشير.

وفي أبو قرقاص، تم تنفيذ أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات الصلبة بعدد من القرى، من بينها جريس، مع تفريغ صناديق القمامة من مختلف قطاعات المدينة. كما شهدت قرى أبيوها، بني عبيد، إتليدم، وجريس أعمال زراعة الأشجار والتجميل، بينما استمرت أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بقرى بني موسى وبني عبيد.

وفي بني مزار، تم تكثيف أعمال تجميل الطرق وصيانة الإنارة بقرى القيس، شلقام، صندفا، بني علي، وأبو جرج، إلى جانب تمهيد وتسوية الطريق المؤدي إلى مجزر طمبو وطريق المحيط بأشروبة لتحسين حركة السير. كما تم رفع المخلفات من طريق البحر، وشوارع أبو حسيبة، الحرية، العاشر، الجمهورية، والثورة، مع تهذيب الأشجار في منتزه الشافعي بحي جنوب، حفاظًا على المظهر الجمالي.

وفي ديرمواس، نفذت الوحدة المحلية أعمال تمهيد وتسوية الطرق بقرى دلجا، كفر خزام، نزلة البدرمان، وبني حرام، مع رفع المخلفات الصلبة من محيط مجمعات المدارس ومشروعات “حياة كريمة”، لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.