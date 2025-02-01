موعد مباراة الاتحاد ضد الخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الخلود اليوم السبت الموافق 1 فبراير الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخلود

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد ضد الخلود مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الاتحاد والخلود

ويحتل العميد المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة بعد تحقيق 14 فوز وتعادل وخسر 2 بينما يأتي الخلود في المركز 12 برصيد 19 نقطة حيث انتصر خلال 5 وتعادل بأربعة وهزم بثمانية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

