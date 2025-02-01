رمضان 2025.. أشرف عبد الباقي يروج لمسلسله الجديد "قلبي ومفتاحه"

الفجر الفني
اشرف عبدالباقي
اشرف عبدالباقي

روج الفنان أشرف عبدالباقي لأحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "قلبي ومفتاحه"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 

ونشر أشرف عبدالباقي البروستر الفردي لشخصيته بالمسلسل، وعلق عليه قائلًا:" استنونى فى عمل مختلف في رمضان مسلسل قلبي ومفتاحه، رمضان 2025".


أبطال وصناع مسلسل "قلبي ومفتاحه"

 

يضم المسلسل نخبة من الأسماء البارزة في الصناعة والفن، حيث يتولى هيثم حسني مهمة مدير التصوير، ويعمل كريم خضير كمصور رئيسي، بينما يشرف على الصوت محمد حسن، ويتولى أحمد علي الشهبة الإنتاج الفني، فيما تهتم إيناس عبد الله بإطلالات أبطال المسلسل كـستايلست، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آسر ياسين
 

مي عز الدين، محمد دياب،  أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،عايدة رياض، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

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رمضان 2025.. أشرف عبد الباقي يروج لمسلسله الجديد "قلبي ومفتاحه"

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