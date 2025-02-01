نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الآن برقم الجلوس روابط مباشرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الآن برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. روابط رسمية للاستعلام برقم الجلوس في 3 محافظات ترقب وانتظار.. متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025؟

طريقه الاستعلام عن نتائج الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه

يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور حالة من الترقب والقلق انتظارًا لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، والتي بدأ ظهورها رسميًا في بعض المحافظات المصرية.

وقد شهد محرك البحث "جوجل" زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن رابط الاستعلام برقم الجلوس، مع إعلان النتائج رسميًا في ثلاث محافظات حتى الآن.

المحافظات التي أعلنت نتائج الشهادة الإعدادية 2025 رسميًا

حيث أعلنت ثلاث محافظات حتى الآن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2025، وهي:

1. الجيزة – بنسبة نجاح 85.90%.

2. الوادي الجديد – بنسبة نجاح 93.9%.

3. الإسكندرية – بنسبة نجاح 84.2%.

ومن المنتظر أن تعلن باقي المحافظات النتائج خلال الأيام القادمة بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج رسميًا من قبل المحافظين ومديريات التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس في محافظة الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 85.90%، ونجح 174،745 طالبًا من إجمالي 204،325 متقدمًا.

كما سجل التعليم المهني نسبة نجاح مرتفعة بلغت 98.39%.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

• في الجيزة:

✓ الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

✓إدخال رقم الجلوس.

✓ الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن نسبة نجاح مرتفعة بلغت 93.9%، حيث تمكن 4،822 طالبًا من النجاح من إجمالي 5،151 متقدمًا.

كما حققت مدارس التعليم المهني والمكفوفين نسبة نجاح كاملة 100%.

طريقة الحصول على النتيجة

✓ زيارة الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالوادي الجديد.

✓ إدخال رقم الجلوس والضغط على استعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية

أعلن محافظ الإسكندرية عن نسبة نجاح 84.2%، حيث تقدم للامتحانات 113،883 طالبًا، حضر منهم 112،996 طالبًا، ونجح 95،155 طالبًا في تحقيق نسبة 50% فأكثر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

✓ الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

✓إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع الدرجات كالتالي:

✓ اللغة العربية: 40 درجة.

✓ الرياضيات: 30 درجة.

✓ اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

✓ العلوم: 20 درجة.

✓ الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

متى يتم إعلان النتائج في باقي المحافظات؟

من المتوقع أن يتم إعلان النتائج تباعًا في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج رسميًا.

تابعونا لمعرفة آخر التحديثات حول نتائج الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات فور ظهورها.