ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالبحيرة



نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في إعادة 15 دراجة نارية إلى مالكيها، بعد ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقتها بالبحيرة.

وكان قطاع الأمن العام قد تمكن، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم فرد محلي وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم "سيئي النية" (بنطاق محافظة مطروح) وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.