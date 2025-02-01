مصرع شاب سقط من الدور السادس فى الغربية



شهدت مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، سقوط شاب من الدور السادس بإحدى العمارات السكنية مما أدى إلى مصرعة فى الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شاب من الدور السادس بإحدى العمارات السكنية ومصرعة فى الحال.

وتبين أن الشاب هو محمد طارق يقيم بمدينة المحلة الكبرى بالقرب من نادى الشرطة، وأثناء وقوفة فى النافذة اختل توازنة وسقط مما أدى إلى مصرعة فى الحال.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة الكبري العام وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.