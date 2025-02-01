إخماد حريق داخل حظيرة مواشى بإحدى قرى مركز أولاد صقر فى الشرقية

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إخماد حريق
إخماد حريق

 

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية حريق نشب في حظيرة مواشي بناحية قرية حمادة الكبيرة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حظيرة مواشي بناحية قرية حمادة الكبيرة بمركز أولاد صقر.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الشرقية حريق

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