حالة الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع: تقلبات جوية وشبورة مائية وأمطار مرتقبة

مع بداية فبراير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تقريرًا جديدًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من يوم الأحد 2 فبراير وحتى الجمعة 7 فبراير 2025، حيث أشارت الهيئة إلى استمرار التقلبات الجوية خلال هذه الفترة مع ظهور عدد من الظواهر التي تستدعي الحذر، أبرزها الشبورة المائية الكثيفة، انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح المصحوب بالأمطار على بعض المناطق.

طقس الأحد 2 فبراير 2025: شبورة كثيفة ودفء نهاري



من المتوقع أن تسود شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون دافئًا نهارًا على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يتحول إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر. كما ستسجل درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا عن معدلاتها الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام.

الاثنين 3 والثلاثاء 4 فبراير 2025: استمرار الشبورة وثبات نسبي في درجات الحرارة

سيستمر تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على نفس المناطق، مع ثبات نسبي في درجات الحرارة مقارنة بيوم الأحد. ولم تُسجل الهيئة تغيرات كبيرة في الطقس خلال هذين اليومين، مما يستدعي استمرار الحذر على الطرق السريعة.

اعتبارًا من الأربعاء 5 فبراير 2025: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة

تبدأ الأحوال الجوية في التغير تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأربعاء، حيث يُتوقع:

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى أجواء أكثر برودة خاصة في الليل وساعات الصباح الأولى.

نشاط ملحوظ في حركة الرياح، ما قد يزيد من الإحساس بالبرودة.

تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، قد تصل إلى حد الغزارة في بعض المناطق.



درجات الحرارة المتوقعة في أبرز المناطق:



القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 23 و28 درجة مئوية، والصغرى بين 11 و13 درجة.

السواحل الشمالية: عظمى بين 18 و21 درجة، وصغرى تتراوح بين 8 و10 درجات.

شمال الصعيد: درجات الحرارة العظمى بين 24 و28 درجة مئوية، والصغرى بين 9 و11 درجات.

جنوب الصعيد: تسجل درجات الحرارة العظمى من 28 إلى 33 درجة مئوية، مع صغرى تتراوح بين 12 و16 درجة.

توصيات وتحذيرات هامة من هيئة

الأرصاد الجوية:

تجنب القيادة بسرعة في ساعات الصباح الباكر لتفادي مخاطر الشبورة المائية التي قد تقلل من مستوى الرؤية الأفقية.

ارتداء ملابس دافئة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.

متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية لمواكبة أي تغييرات محتملة في حالة الطقس.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن النشرة الجوية سيتم تحديثها باستمرار وفقًا لتطورات الأحوال الجوية، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تأثيرات الطقس غير المستقر.