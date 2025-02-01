بنسبة نجاح 74،5 %.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2025.. الرابط الرسمي برقم الجلوس

اعتمد اللواء أركان حرب / محب حبشي محافظ بورسعيد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 74،5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 11011 طالب وطالبة

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

اكدت مصادر مطلعة أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد عن الفصل الدراسي خلال ايام قليلة، ونستعرض نتائج الصف الثالث الإعدادي، يمكنك معرفه نتيجه الشهاده الاعدادية بمحافظه بورسعيد من الرابط المثبت بالخبر.

https://natega.elfagr.org/244/

واوضح مصدر مطلع بالتربية والتعليم، أن أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات تسير وفق خطة منظمة تضمن الدقة والشفافية، لإعطاء كل طالب على حقه الكامل.

وأوضح المصدر أنه سيتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الرسمي للمحافظة وفي المدارس فور اعتمادها رسميًا من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.



وأنهي طلاب إعدادية بورسعيد امتحانات نصف العام يوم الخميس 23 يناير 2025 بمادتي العلوم والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد هذا العام 14 ألفًا و750 طالبًا وطالبة بالتعليم الرسمي العربي واللغات والتعليم الخاص، أدوا امتحاناتهم أمام 58 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.