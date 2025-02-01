نائب محافظ مطروح يفتتح معرض السوق الواحد بمطروح

محافظات
معرض السوق الواحد
معرض السوق الواحد بمطروح

 

 

افتتح الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ اليوم السبت،سوق اليوم الواحد  بمنطقة حى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح، بحضور المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.
تفقد  نائب المحافظ باكيات السوق والمنتجات المعروضة بتخفيضات  يشملها السوق من 20% إلى 30% للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه،بالإضافة إلى الادوات المكتبية والمدرسية بتخفيضات تصل إلى ٥٠% استعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني

مع الاقبال الكبير عليه من المواطنين للشراء مع  بسوق اليوم الواحد  تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة  ومشاركة العديد من تجار الجملة وتجار الخضروات والفاكهة والأسماك.

يأتي المعرض تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنظيم  وافتتاح مزيد من سوق اليوم الواحد بمحافظة مطروح، والحرص  على إقامته بمناطق مختلفة لمساحة  المحافظة الواسعة  والحرص على الوصول إلى جميع المناطق الأكثر كثافة وتحقيق المستهدف من وصوله إلى المواطنين للتخفيف عنهم الأعباء.

ووجه نائب محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق، والاعلان عن اسعار السلع ومشاركة التجار في الاستجابة لمزيد من التخفيضات لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

الإستجابة الادوات المكتبية التموين والتجارة الداخلية الخضروات والفواكه الغرفة التجارية المنتجات المعروض رئيس الغرفة التجارية

مواد متعلقة

الشباب والرياضة بمطروح تواصل تنفذ مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة صباحا بمركز شباب الضبعة

الشباب والرياضة تطلق ختام تقييمات مبادرات برنامج «نتشـارك» للمبادرات المجتمعية

رئيس جامعة مطروح: ندعم موقف الدولة المصرية الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير

نائب محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الرحمن بمنطقة وادي الرمل

تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول آخر الأسبوع المقبل

مطروح الأزهرية «رئيس المنتدي»، ومقرر لجنة «التكنولوجيا والتحول الرقمي» بمنتدي الطفل

وكيل وزارة التربية والتعليم: ندوة حول رؤية تعليم مطروح المستقبلية

بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمطروح.. وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية من " معرض بيزنس "

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

‏3 حافلات تقل فلسطينيين مفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تصل إلى خان يونس بغزة

خاص | بعد "لا ثواني"..الشاعر محمود عليم يكشف أعماله القادمة مع بسمة بوسيل

تصريحات نارية من نجوم مانشستر سيتي عن قرعة دوري أبطال أوروبا.. سننتصر على ريال مدريد

نجم مانشستر سيتي يصف مواجهة آرسنال بالمعركة

رمضان 2025.. أشرف عبد الباقي يروج لمسلسله الجديد "قلبي ومفتاحه"

الزيت بـ30 والسكر بـ12.60 جنيها..قائمة أسعار السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025