نائب محافظ مطروح يفتتح معرض السوق الواحد بمطروح

افتتح الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ اليوم السبت،سوق اليوم الواحد بمنطقة حى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح، بحضور المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.

تفقد نائب المحافظ باكيات السوق والمنتجات المعروضة بتخفيضات يشملها السوق من 20% إلى 30% للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه،بالإضافة إلى الادوات المكتبية والمدرسية بتخفيضات تصل إلى ٥٠% استعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني

مع الاقبال الكبير عليه من المواطنين للشراء مع بسوق اليوم الواحد تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة ومشاركة العديد من تجار الجملة وتجار الخضروات والفاكهة والأسماك.

يأتي المعرض تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنظيم وافتتاح مزيد من سوق اليوم الواحد بمحافظة مطروح، والحرص على إقامته بمناطق مختلفة لمساحة المحافظة الواسعة والحرص على الوصول إلى جميع المناطق الأكثر كثافة وتحقيق المستهدف من وصوله إلى المواطنين للتخفيف عنهم الأعباء.

ووجه نائب محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق، والاعلان عن اسعار السلع ومشاركة التجار في الاستجابة لمزيد من التخفيضات لتحقيق الاستفادة للمواطنين.