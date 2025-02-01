أسعار السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025

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الزيت بـ30 والسكر بـ12.60 جنيها.. قائمة أسعار السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025.

مع انطلاق شهر فبراير يحرص عدد كبير من المستفيدين من البطاقات التموينية على معرفة موعد صرف السلع التموينية وأسعار صرف السلع المدعمة.

ومن المقرر أن يتم صرف مقررات التموين عن شهر فبراير 2025، اعتبارًا من اليوم السبت، بقيمة 50 جنيها لكل مواطن على بطاقات التموين حتى 4 أفراد و25 جنيها بداية من الفرد الخامس، وذلك دون أي زيادة في أسعار السلع.

أسعار السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025، السلع التموينية 2025، حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا كبيرا من السلع الأساسية على بطاقات التموين، والتي يتم صرفها من خلال 40 ألف منفذ لبقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ولم تعلن وزارة التموين عن أي تغيير في نصيب الفرد في مقررات تموين شهر فبراير 2025، حيث يتم صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، كما يتم صرف كيلو سكر لكل فرد.

أسعار صرف مقررات شهر فبراير 2025 في المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية

أسعار صرف السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025

السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025، وجاءت أسعار السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025 في المنافذ التموينية، والجمعيات الإستهلاكية كالآتي.

1- سكر معبأ كجم بسعر 12.60 جنيه.

2- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات