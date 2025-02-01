محافظ الأقصر يناقش الاستفادة من الغابة الشجرية بالحبيل



قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بعقد اجتماع لعرض ملفات الغابة الشجرية ومحطة المعالجة بالحبيل، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وذلك فى اطار الاهتمام بكافة الملفات التى من شأنها جذب استثمارات وخلق فرص عمل جديدة لشباب محافظة الأقصر.



وتناول الاجتماع استعراض نطاق عمل الغابة الشجرية ومدى جدواها وأعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الزراعة والشركة التى تديرها، كما تم خلال الاجتماع استعراض عمل محطات المعالجة الخمس التى تعمل علي توفير المياه للغابة الشجرية.

ووجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع بإرسال خطاب إلي الجهات المعنية لتفعيل دور الغابة الشجرية وكيفية الاستفادة منها.



يذكر أن الغابة الشجرية تم إنشائها عام 1996 بقرية الحبيل التابعة لمدينة البياضيه على مساحة 1861 فدان.

حضر الاجتماع الدكتور جابر كلحى وكيل وزارة الزراعة وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات الأملاك والاستثمار.

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