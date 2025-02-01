نجم مانشستر سيتي يصف مواجهة آرسنال بالمعركة

يعتقد مارتن أوديغارد قائد أرسنال أن المنافسة الشرسة بين فريقه ومانشستر سيتي هي نتيجة طبيعية لرغبة كل فريق في أن يكون الأفضل، وذلك قبل مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات يوم الأحد.

واحتل أرسنال المركز الثاني خلف سيتي في موسم 2022-2023، ليخسر السباق على لقب الدوري، واشتعلت الأعصاب خلال آخر لقاء بينهما في سبتمبر عندما ألقى النرويجي إيرلينغ هالاند مواطن أوديغارد الكرة على مدافع أرسنال غابرييل ووجه كلمات حادة إلى مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، طالبًا منه "البقاء متواضعًا".

وقال أوديغارد لوسائل إعلام بريطانية: أعتقد أنه في كرة القدم، مباريات مثل هذه، تكون المشاعر عالية للغاية والأدرينالين موجود وكل شيء. هذا شيء يمكن أن يحدث على أرض الملعب وعندما تخرج من الملعب، ينتهي الأمر.

وأضاف: لا أفكر في هذا الأمر كثيرًا. أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك تنافس كبير عندما تلعب مثل هذه المباريات الكبيرة. أنت تتنافس وتريد أن تكون الأفضل. لذا، يجب أن يكون الأمر كذلك ويجب أن يكون هناك القليل من الحماس في بعض الأحيان.

وزاد: لكنني أعتقد أن العديد من اللاعبين يعرفون بعضهم البعض من المنتخب الوطني، إنجلترا والبرازيل، وأنا وإيرلينغ، لذا فإن الأمر مختلف قليلًا على أرض الملعب وخارجه. عندما نكون على أرض الملعب، تكون معركة جيدة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر، الذي يملك مباراة مؤجلة.