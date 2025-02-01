عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

لا يزال الغموض يسيطر على مستقبل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن قيده من عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع " الفجر الرياضي "، أن إدارة النادي لم تستقر بشكل كامل على الموقف النهائي للاعب التونسي، خلال الفترة الحالية.

وتابع: "حال تم التعاقد خلال الأيام المقبلة مع لاعب أجنبي جديد، سيتم توجيه الشكر للتونسي معلول نظرًا لظروف القائمة، أما في حال الاكتفاء بالأسماء التي تم التعاقد معها، سيتم قيد اللاعب بشكل طبيعي".

وأضاف: "اللاعب في الوقت الحالي يملك أكثر من عرض للرحيل بشكل مجاني، من أندية الصفاقسي التونسي ناديه السابق بالإضافة إلى قطر القطري ونادي سعودي".

واختتم: "حال تم الاستقرار على رحيل معلول في الوقت الحالي، سيقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، صرف جميع مستحقاته وراتبه حتى نهاية الموسم الجاري بنهاية عقده تقديرًا لما قدمه للأهلي، على مدار 8 سنوات".