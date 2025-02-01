محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي نجع البنى الجديد ضمن مشروع استكمال الصرف الصحي



افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، محطة رفع صرف صحي نجع البنى الجديد بطاقة تصميمية 270 م٣/ساعة لخدمة 5000 نسمة، وذلك ضمن مشروع استكمال الصرف الصحى لأحياء مدينة الأقصر( القباحى الشرقي – الترعة الشرقى – البنى الجديد ).

وقدمت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يتضمن مولد قدرته 50 ك.ف.ا وعدد 2 طلمبة قدرة 270 م٣/ساعة، وتبلغ أطوال شبكة انحدار البنى الجديد 4.9 كم، وتم ربط محطة البنى الجديد على محطة الترعة الشرقي بخط طرد قطر 225 مم HDPE بطول 1500 متر وتبلغ مساحة المحطة 350 م٢، بطاقة تصميمية 270 م٣/ساعة لخدمة 5000 نسمة بنجع البنى الجديد.

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية، أعطي محافظ الأقصر إشارة بدء التشغيل لدخول المحطة الخدمة الفعلية، حيث وجه المحافظ الشكر لكل من شارك في إتمام تنفيذ المشروع الذي سيغطي نجع البنى الجديد بخدمة الصرف الصحي بالكامل.

وعقب الافتتاح، استمع محافظ الأقصر إلى مطالب وشكاوى الأهالي، وأكد على دراسة كافة المطالب وايجاد الحلول المناسبة لها.

حضرالافتتاح كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مديرادارة الكهرباء، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والدكتور حماده العماري عضو مجلس النواب.

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