تصريحات نارية من نجوم مانشستر سيتي عن قرعة دوري أبطال أوروبا.. سننتصر على ريال مدريد

أجريت أمس الموافق 31 يناير 2025 قرعة دوري أبطال أوروبا لمعرفة اطراف كل مباراة في ملحق ثمن النهائي، واسفرت عن مواجهات نارية وقوية بين ابطال سابقين.

تأهلت 8 فرق من مرحلة الدوري التي ضمت 36 فريقا مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما ستقام مرحلة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب في فبراير المقبل بين الفرق التي احتلت المراكز من التاسع وحتى 24.

نتيجة قرعة الدور الفاصل:

كلوب بروج البلجيكي ضد أتلانتا الإيطالي.

سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد بروسيا دورتموند الألماني.

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني.

سيلتيك الاسكتلندي ضد بايرن ميونيخ الألماني.

يوفنتوس الإيطالي ضد أيندهوفن الهولندي.

فينوورد الهولندي ضد ميلان الإيطالي.

بريست الفرنسي ضد باريس سان جرمان الفرنسي.

موناكو الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي.

تصريحات نجوم مانشستر سيتي

قال يوشكو غفارديول: "الأمر الأكثر أهمية هو أن نتماسك معًا، خاصة في الأوقات الصعبة. هذا ما نفعله، ونحن نتحسن.

"ما زلنا نبحث عن إيقاعنا ولكن لا يمكننا الشكوى، فنحن نسير بشكل جيد - ما زلنا في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإماراتي، ونحن في المركز الرابع في الدوري وما زلنا هناك.

"نحن بحاجة فقط إلى الاستمرار على هذا النحو وإنهاء الموسم بشكل جيد."

