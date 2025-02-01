"الهزار اتقلب لجد".. مشاجرة بين طالبات مدرسة في القطامية



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طالبات إحدى المدارس في القطامية.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سائق، بصحبته نجلته طالبة، مصابة بجروح سطحية وكدمات بالوجه، وقرر بتضرره من زميلات نجلته بذات المدرسة، 3 طالبات، لقيامهن بالتعدي على نجلته بالسب والضرب، على إثر نشوب مشادة كلامية بينهن بسبب المزاح أثناء أداء الامتحانات داخل إحدى المدارس بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة خارج المدرسة نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وفى وقتٍ لاحق، حضرت للقسم إحدى المشكو فى حقهن، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صحبة والدتها، واتهمت نجلة المُبلغ المذكورة بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث ما بها من إصابات.

وباستدعاء باقي المشكو في حقهن، حضرتا بصحبة أهلهما، واتهمتا نجلة المُبلغ المذكورة بالتعدي عليهما بالضرب دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.