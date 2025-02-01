"الهزار اتقلب لجد".. مشاجرة بين طالبات مدرسة في القطامية

حوادث
مشاجرة
مشاجرة

 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طالبات إحدى المدارس في القطامية.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سائق، بصحبته نجلته طالبة، مصابة بجروح سطحية وكدمات بالوجه، وقرر بتضرره من زميلات نجلته بذات المدرسة، 3 طالبات، لقيامهن بالتعدي على نجلته بالسب والضرب، على إثر نشوب مشادة كلامية بينهن بسبب المزاح أثناء أداء الامتحانات داخل إحدى المدارس بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة خارج المدرسة نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وفى وقتٍ لاحق، حضرت للقسم إحدى المشكو فى حقهن، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صحبة والدتها، واتهمت نجلة المُبلغ المذكورة بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث ما بها من إصابات.

وباستدعاء باقي المشكو في حقهن، حضرتا بصحبة أهلهما، واتهمتا نجلة المُبلغ المذكورة بالتعدي عليهما بالضرب دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة السب والضرب بمديرية أمن القاهرة بسبب المزاح حدوث مشاجرة قسم شرطة القطامية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

النقض يقبل الشق الموضوعي في النزاع بين سموحة والإصلاح الزراعي

تعرف علي أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في خلية نواة ثورية

عاجل.. إلزام المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل فكري لمده 5 سنوات

محمد صبحي: القوى العظمى في العالم ظالمة.. فيديو

حديقة حيوان محافظة الفيوم تصدر بيان توضح فيه ماحدث من هجوم أسد على حارسه