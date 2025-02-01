حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر البدرشين للنطق بالحكم

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم محمود أحمد عبد العاطي صالح بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث تجمهر البدرشين "  ..  لجلسة 3 مايو المقبل للنطق بالحكم.

والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضيه وتم القاء القبض عليه وقام باعاده اجراءات لمحاكمته امام الدائره التي اصدرت قرارها المتقدم

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

 

 

إعادة محاكمة متهم المستشار محمد السعيد الشربيني بتهمة الانضمام الي جماعة ارهابية جنايات البدرشين مجمع محاكم بدر

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