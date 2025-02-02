"بيت الزكاة والصدقات" يعلن بدء صرف إعانة فبراير 2025 للمستحقين

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بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر فبراير من اليوم السبت الموافق 1 من فبراير 2025م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر فبراير، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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