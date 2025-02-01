نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة أطفال مصر الرقمية

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 شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر فى حفل ختام المرحلة الأولى لمبادرة أطفال مصر الرقمية لتكريم طلاب جمعية التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس وجمعية الندي للتنمية الشاملة بالقرنة، والذى أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، فى اطار دعم الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ونيابة عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.


وتهدف مبادرة "أطفال مصر الرقمية" لإعداد جيل جديد من الشباب الواعي والمتمكن تكنولوجيًا للقدرة علي مواكبة التطور الهائل في المجال التكنولوجي، وشارك المبرمجين الصغار رحلتهم وتجربتهم في المبادرة والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.
وكانت قد اطلقت المبادرة مؤسسة أطفال مصر بالشراكة مع شركة ابيكس للبرمجة والتدريب (الشريك التعليمي) ومؤسسة الشباب للتنمية والإبداع (شريك استراتيجي) وبدعم وتمويل البنك الخليجي المصري "EG BANK" ورعاية كلا من وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة.

ومن جانبه وجه نائب محافظ الأقصر  الشكر للقائمين على  المبادرة لدعمهم "أطفال مصر الرقمية" بمحافظة الأقصر، مضيفا ان لهذا الدعم الكبير دور بارز في تطوير مهارات الأطفال في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، مما يساهم في تجهيز جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بكل ثقة.


حضر الحفل.عبدالرحيم أسامة المدير التنفيذي لمؤسسة أطفال مصر ومؤسس مبادرة أطفال مصر الرقمية،ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر والمهندسة نهاد العادلي "المدير التنفيذي لأكاديمية أبيكس" وأيضا حضر وفد من جامعة طيبة التكنولوجية، واحمد جمعة مسئول قطاع التكنولوجيا بجمعية داتا نجع خميس.

 

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