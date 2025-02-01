وكيل تعليم الأقصر يتابع تدريب معلمات رياض الأطفال بإدارة البياضية

تابع الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر التدريب المقدم لمعلمات رياض الأطفال على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

يهدف التدريب إلى صقل مهارة معلمات الروضة في كيفية غرس القيم في الأطفال من خلال القصة ومسرح العرائس وما شابهها من وسائل تعليمية وتربوية تتناسب مع الفئة العمرية للأطفال.

و يأتي التدريب في ثلاث مستويات يشرف على تقديمها إدارة التدريب بالمديرية برئاسة سحر عبد الحارس.

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