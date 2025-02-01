عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في خلية النزهة الإرهابية

قررت الدائرة الاولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد ربيع محمود شعبان والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية النزهة ".. لجلسة 1 مارس المقبل للإطلاع.



صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قظ أصدرت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حكمها علي 20 متهم فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية النزهة ".



حيث عاقبت المحكمه منذ قليل 14 متهم بالسجن المؤبد وثلاث متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وثلاث اخرين بالسجن المشدد 10 سنوات

وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال والأدوات والمستندات المطلوبة والزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية

و امرت المحكمه بإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه وهو جماعه الاخوان المسلمين الإرهابية على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.



وجاءت اسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمده 15 عام كالاتي:

عمر محمد حسن عرب ومحمد ابو زيد سعيد عليوه واحمد سليمان سلامه امام

واسماء المتهمين الصادر بحقهم السجن المشدد لمده 10 سنوات هم كل من:

ابراهيم فرج ابراهيم شحاته ومحمود ياسر محمد حلمي ومحمد حميده محمود معوض

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد كالأتي:

محمود حسن احمد حسن ومدحت احمد محمود الحداد وياسر محمد حلمي زناتي وعاصم محمد حسن محمد عرب وحسام عبد الرازق احمد المدبولي ومحمد حسن مدبولي حسن وشهرته محمد النجار وعبد الرحمن احمد ابراهيم واحمد ياسر محمد حلمي ابراهيم ومعاذ عيد عبد العظيم اسماعيل ومحمود احمد علي احمد واحمد حماد احمد سلومه واحمد صالح عبد الصمد رزق واحمد ربيع محمود شعبان ووليد احمد ابو زيد احمد.

وكانت قد حصلت الفجر علي نص الاتهامات الموجهة لـ 20 متهم فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج والتي جاءت كالأتي:

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتی 2021/3/29 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها

أولا: المتهمان الأول، والثاني: توليا قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدسـتـور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى تلك الجماعة؛ التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشـآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الرابع عشر: انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند. أولا، مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من الخامس عشر وحتى الأخير: شاركوا في جماعة إرهابية؛ بأن شاركوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا في تهريب أموالا لها وأعضاء بها إلى خارج البلاد، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمون من الثالث وحتى الثالث عشر، ومن الخامس عشر وحتى الأخير

أيضا: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويـل لجمـاعـة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أمولا للجماعة - موضـوع الاتهام الوارد بالبند أولا وأعضاء بها، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمان العاشر، والرابع عشر أيضا: حازا مطبوعات تتضـمن ترويجا لأغراض الجماعة موضـوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: المتهم الرابع عشر أيضا:

1- أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في استعمال خاتم مقلد لجهة حكومية، بأن اتفق معه على استعمال خاتم مغادرة ميناء القاهرة الجوي بتاريخ ۲۰۱۷/۱/16 "مقلد" التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بالميناء، وأمده بجواز سفره لمهره بذلك الخاتم مع علمه بأمر تقليده؛ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المسـاعدة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- استعمل تذكرة سفر مزورة مع علمه بتزويرها؛ بأن استعمل جواز السفر - محل الاتهام السابق - في دخول البلاد عبر منفذها بميناء القاهرة الجوي مع علمه بتزويره؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- تسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسلل إلى دولة السـودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشـرعية للبلاد؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

4 ـ وهو مصـري غادر أراضـي جمهورية مصـر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاءت اسماء المتهمين كالأتي:

محمود حسين أحمد حسين السن 74، أستاذ دكتور بكلية الهندسة، "هارب" ومدحت أحمد محمود الحداد السـن 72، مهندس "هارب" وياسر محمد حلمي زناتي "هارب" السن 48، ضابط أمن ثالث بشركة مصر للطيران وعاصم محمد حسـن محمد السـن 37، شريك بشركة هاير ميديكال للمستلزمات الطبية "هارب" وحسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولي "محبوس" السـن 44، ضابط اتصـالات بالشـركة القابضة لمصرللطيران وعمر محمد حسن عرب "محبوس"

السـن 38، مالك شـركتي هاير ميديكال للصناعات الطبية وهاير انترناشونال للاستيراد والتصدير وإبراهيم فرج إبراهيم شحاتة السن 34، محاسب بشركة هاير ميديكال للصناعات الطبية ومحمد حسن مدبولي وشهرته محمد النجار "محبوس" السن 35، موظف بشركة هاير ميديكال للمستلزمات الطبية وعبد الرحمن أحمد إبراهيم السـن ۳۸، شـريك بشـركة إس بي إس للخدمات البترولية "هارب" ومحمود ياسـر محمد حلمي إبراهيم زناتي "محبوس" السن ۲۲، طالب وأحمد ياسـر محمد حلمي إبراهيم زناتي "هارب" السن 19، طالب ومعاذ عيد عبد العظيم إسماعيل دشيشة "هارب" السن 24 سنة طالب ومحمود أحمـد علي أحمـد عبد اللطيف السنن 22 "هارب" ومحمد أبو زيد سعيد عليوة السـن 40، مدرس "محبوس" وأحمد حماد أحمد سلومة السن 25 صاحب مكتب سياحة "هارب" ومحمـد حـمـيـدة محمود السـن 46، مفتش تموين "محبوس "و أحمد سليمان سلامة إمام السـن 30، سـائق وسباك "محبوس" وأحمد صـالح عبد الصمد السن 26، صاحب مكتب سياحة "هارب" وأحمد ربيع محمود شعبان السـن 24 "هارب" ووليد أحمد أبو زيد أحمد السن 31، عامل أمن بالجامعة الأمريكية.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.

وجاء فى أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.