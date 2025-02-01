تعليم القليوبية تعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، ومن المنتظر إعلان النتيجة أواخر الأسبوع الجاري، موضحا أن مؤشرات النجاح مرتفعة ومبشرة عن الأعوام السابقة.

وأكد مصدر رسمى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال التصحيح سيتم الانتهاء منها غدا الأحد، وتبدأ بعد ذلك أعمال الرصد والمراجعة يومي الاثنين والثلاثاء، ويعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية النتيجة الأربعاء على أقصى تقدير.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في القليوبية بالإسم ورقم الجلوس، ستتاح على موقع مديرية التربية والتعليم فور اعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة القليوبية 122.926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

بينما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3،330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.

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