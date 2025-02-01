الجيش الإسرائيلي يفجر 3 منازل في مخيم جنين

عربي ودولي
بوابة الفجر

فجر الجيش الإسرائيلي، 3 منازل في مخيم جنين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".

وأكد آل ثاني، أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن سريان الاتفاق بدأ يوم الأحد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

الأكثر قراءة

عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

النقض يقبل الشق الموضوعي في النزاع بين سموحة والإصلاح الزراعي

تعرف علي أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في خلية نواة ثورية

عاجل.. إلزام المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل فكري لمده 5 سنوات

محمد صبحي: القوى العظمى في العالم ظالمة.. فيديو

حديقة حيوان محافظة الفيوم تصدر بيان توضح فيه ماحدث من هجوم أسد على حارسه