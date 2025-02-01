مواصلة مشاركة المواطنين الإحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة (صور)

حوادث
جانب من الحدث
جانب من الحدث


 قام ضباط وطلبة كلية الشرطة بتنظيم زيارات لعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية وغلبت على هذه الزيارات أجواء ومشاعر الفرحة والبهجة التى تخللها توزيع هدايا على المرضى بهذه المستشفيات ساهمت فى رفع روحهم المعنوية، إحتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة، 
   

  
  وقد شهدت الإحتفالات تنظيم زيارات لدور رعاية المسنين، وإمتدت الإحتفالات إلى تنظيم زيارات لعدد من الجامعات والمدارس فى إطار الحرص على التعريف بالدور الوطنى لرجال الشرطة وغرس القيم الوطنية لدى شباب المستقبل ومشاركتهم الإحتفال بهذه المناسبة الخالدة فى وجدان كل مصرى.
  
  
وتضمنت الزيارات للأندية الرياضية التعريف بدور رجال الشرطة خاصة الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات، كما إستقبلت المواقع الشرطية زيارات من طلبة الجامعات وطلبة المدارس لتقديم التهنئة بعيد الشرطة وكانت فرصة لهم للتعرف على الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حفظ ممتلكات وأرواح المواطنين.
  
 

 


كما حرصت وزارة الداخلية على تنظيم إحتفالات بأندية الشرطة لذوى الهمم التى تقدم الوزارة لهم دعمًا متواصلًا على مدار العام وتحرص على الإحتفاء معهم بكافة المناسبات.. وشهدت الإحتفالات أجواء من البهجة والسعادة، وحرص الجميع على تبادل التهنئة بهذه المناسبة التى تعكس تقديرًا كبيرًا لرجال الشرطة.
   
وشملت الإحتفالات إصطحاب الأطفال الأيتام إلى المتحف المصرى الكبير.. وتم إصطحاب هؤلاء الأطفال للعاصمة الإدارية الجديدة لمشاهدة معالمها المختلفة.
       
وقد لاقت تلك المبادرات والفعاليات المختلفة التى نظمتها الوزارة قبولًا وإستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات، وأعربوا عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

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