هنا جودة: سعيدة بالتواجد ضمن أفضل 27 لاعبة على مستوى العالم

أبدت هنا جودة نجمة منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة، سعادتها بالتواجد في قائمة أفضل 27 لاعبة على مستوى العالم، في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

وقالت اللاعبة في تصريحات صحفية، أنها سعيدة بالوصول إلى هذا التصنيف، وهو الأفضل في مسيرتها حتى اليوم، وأمامها المزيد لتحقيقه.

وتواجدت هنا جودة في صدارة اللاعبات الأفارقة، بالتصنيف الدولي لأول مرة منذ 12 عام، بعد أن كانت دينا مشرف نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة تحتل هذه المكانة، خلال السنوات الماضية.

وأكدت نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة، أنها تواصل العمل باستمرار، من أجل الوصل لأفضل مستوياتها سواء على الجانب الفني أو البدني، خلال الفترة الحالية.

وأوضحت صاحبة ال17 عام، أن رياضة تنس الطاولة تطور باستمرار، والمنافسة في هذه الرياضة تحتاج الكثير من الجهد والتخطيط، خاصة على المستوى العالمي، وتسعى هي وفريقها الخاص لمواصلة التقدم والتطور حتى تحقيق كافة الأهداف.

وأتمت هنا جودة نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة، تصريحاتها أنها تتمنى دائمًا إسعاد الجماهير المصرية، وسعيدة بالدعم الكبير الذي تتلقاه سواء من مسؤولي الرياضة المصرية أو من الشارع المصري.