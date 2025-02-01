الحبس عامين لـ 5 أشخاص بتهمة سرقة الشقق بالساحل

عاقبت محكمة جنح الساحل، بحبس 5 أشخاص لمدة سنتين، بتهمة السرقة من داخل الشقق السكنية بدائرة القسم.

بدأت احداث القضية عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين، وتلقي بلاغ من طبيب يفيد بتعرض مسكنه للسرقة، حيث استولى الجناة على مبلغ مالي، وهاتفين محمول، ولاب توب خاص به.



وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات، والتي شملت مبلغًا ماليًا، وسيارة، وحسابًا بنكيًا، بالإضافة إلى المضبوطات الأخرى.