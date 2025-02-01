تشكيل المصري لمباراة زد بالدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الحادية عشر من  الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد السويس الجديد.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود حمدي  لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، محمد دبش  ، عمرو سعداوي لخط الظهر،  سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو  ، عبد الرحيم دغموم، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

txt

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

txt

أشرف بن شرقي يشارك في تدريبات الأهلي لأول مرة.. اليوم

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد  ، باهر المحمدي، يوسف الجوهري،  سمير فكري، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف،  بابا بادجي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.
 

أحمد القرموطي أحمد عيد الأهلي التشكيلة الأساسية التشكيل النادي المصري المصري

مواد متعلقة

أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك من بيراميدز

عبدالخالق: أي لاعب لا يُقدر قميص الزمالك فعليه أن يرحل

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

النقض يقبل الشق الموضوعي في النزاع بين سموحة والإصلاح الزراعي

تعرف علي أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في خلية نواة ثورية

عاجل.. إلزام المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل فكري لمده 5 سنوات

محمد صبحي: القوى العظمى في العالم ظالمة.. فيديو

حديقة حيوان محافظة الفيوم تصدر بيان توضح فيه ماحدث من هجوم أسد على حارسه