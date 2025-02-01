تشكيل المصري لمباراة زد بالدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد السويس الجديد.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد ، باهر المحمدي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.

