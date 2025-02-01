بعد طرح البوسترات الفردية.. العتاولة الأكثر بحثا على "فيسبوك"

الفجر الفني
مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

تصدر مسلسل "العتاولة" مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، حيث كان من ضمن الأكثر بحثا عبر موقع الفيسبوك، وذلك بعدما تم طرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، المقرر طرحه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

 

وتصدر بوستر الفنانة فيفي عبده بوسترات أبطال الجزء الثاني من المسلسل حيث ظهرت ممسكة بالسبحة كما ظهر كلا من الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة بنفس الشكل الذي اعتاد عليه الجمهور في الجزء الأول والذي تم عرضه رمضان الماضي.

 

 

وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.


أبطال مسلسل "العتاولة 2" رمضان 2025

 

مسلسل «العتاولة 2» من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع ومريم الجندي ونسرين أمين ومي القاضي وفيفي عبده وزينة وهدى الاتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

 

 

 

تغيير صناع وأبطال "العتاولة 2"

 

وكانت طرأت عدد من التغييرات على صناع وأبطال مسلسل «العتاولة 2» الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2025 بداية من تغيير المؤلف بعد أعتذار مؤلف الجزء الأول هشام هلال عن كتابة الجزء الثاني ليتم إسناد المهمة إلى المؤلف مصطفى جمال هاشم.

 

وأيضا تغيير عدد من الأبطال بغياب أبطال الجزء الأول وهم مي كساب وفريدة سيف النصر ونهى عابدين ومحمد التاجي مع إنضمام أبطال جدد وهم نسرين أمين وفيفي عبده وثراء جبيل.

 

وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.

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