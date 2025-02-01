صندوق مكافحة الإدمان يواصل جهوده التوعوية في قرى "حياة كريمة" خلال 2024

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن جهود الصندوق في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال عام 2024، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وتضمنت الجهود تنفيذ 1040 نشاطًا توعويًا متنوعًا في 295 قرية، ليصل إجمالي القرى المستفيدة من أنشطة الصندوق إلى 1045 قرية حتى الآن. وشملت هذه الأنشطة برامج توعية للأطفال حول مخاطر التدخين والمخدرات، وإرشاد الأسر إلى آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة وحث المرضى على الاستفادة من العلاج المجاني والسرّي الذي يقدمه الصندوق من خلال 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة.

كما تم اختيار وتدريب كوادر شبابية من أبناء القرى المستهدفة، ليصبحوا متطوعين وقيادات مجتمعية تسهم في نشر الوعي حول مخاطر الإدمان، فضلًا عن تنفيذ زيارات منزلية للأسر لتعريفهم بمخاطر التعاطي وسبل الوقاية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الجهود مستمرة في تنفيذ برامج وقائية داخل القرى المستهدفة، تشمل حملات للكشف المبكر عن التعاطي، وبرامج توعوية داخل المدارس والمؤسسات الحكومية ضمن مبادرة "القرار قرارك"، بالإضافة إلى توعية السائقين والحرفيين بمخاطر المخدرات.

كما يتم توفير خدمات تأهيلية واجتماعية لمرضى الإدمان والمتعافين، لضمان إعادة دمجهم في المجتمع من خلال التمكين الاقتصادي.

وشهدت القرى المستهدفة تنفيذ مبادرة "أنت الحياة"، التي ركزت على توعية الأطفال والأسر بمخاطر الإدمان من خلال ورش حكي وأنشطة مبتكرة، استفاد منها أكثر من 30 ألف شخص. كما تم تنظيم محاضرات توعوية داخل 13 معسكرًا شبابيًا، استفاد منها 2000 شاب وفتاة، إضافة إلى ترشيح 300 طالب وطالبة للمشاركة في معسكرات "حياة كريمة"، مما ساهم في تعزيز وعيهم المجتمعي بخطورة الإدمان.

ويواصل صندوق مكافحة الإدمان جهوده لتوسيع نطاق برامجه التوعوية، بهدف خلق بيئة مجتمعية خالية من الإدمان، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية، بما يسهم في حماية الأجيال القادمة من هذه المخاطر.

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