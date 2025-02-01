حديقة حيوان محافظة الفيوم تصدر بيان توضح فيه ماحدث من هجوم أسد على حارسه

أصدرت حديقة حيوان محافظة الفيوم، بيان توضح فيه ماحدث من هجوم أسد على حارسه.

حيث أوضحت إدارة الحديقة في بيانها قائلة" ننعي ببالغ الحزن والأسى أهالي الفيوم عامةً، وخاصةً رحيل عم سعيد جابر الدش "أبو يارا" والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات أثناء تأدية عمله".

وأشارت في بيانها أن الواقعة حدثت بسبب أنه اختل توازنه وسقط عم سعيد خلال محاولة إدخاله الأسد القفص، وتعاملت القوات مع الأسد وقتلته وتبين أن عم سعيد على قيد الحياة تم نقله للمستشفى وتوفي بعد 30 دقيقة فنحتسبه عند الله من الشهداء باذن الله، ونسألكم قراءة الفاتحة وخالص الدعاء بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان.



تشييع جنازه العامل ضحية الاسد بحديقة حيوان الفيوم

شيع أهالي منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، جنازة العامل بحديقة الحيوانات بمحافظة الفيوم ضحية الأسد، بعدما إلتهو الأسد أجزاءا من رأسه، مما تسبب في وفاته

حيث أدي المصلون الجنازة علي المتوفي، ثم شيعت جنازته إلى مقابر عائلته بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم وإلتهام جزء من رأسه.

وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.