حديقة حيوان محافظة الفيوم تصدر بيان توضح فيه ماحدث من هجوم أسد على حارسه

محافظات
الضحية
الضحية

أصدرت حديقة حيوان محافظة الفيوم، بيان توضح فيه ماحدث من هجوم أسد على حارسه.

حيث أوضحت إدارة الحديقة في بيانها قائلة" ننعي ببالغ الحزن والأسى أهالي الفيوم  عامةً،  وخاصةً رحيل عم سعيد جابر الدش "أبو يارا" والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات أثناء تأدية عمله".

 

وأشارت في بيانها أن  الواقعة حدثت بسبب أنه اختل توازنه وسقط عم سعيد خلال محاولة إدخاله الأسد  القفص، وتعاملت القوات مع الأسد وقتلته وتبين أن عم سعيد على قيد الحياة تم نقله للمستشفى وتوفي بعد 30 دقيقة فنحتسبه عند الله من الشهداء باذن الله، ونسألكم قراءة الفاتحة وخالص الدعاء  بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان.

 


تشييع جنازه العامل ضحية الاسد بحديقة حيوان الفيوم

شيع أهالي منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، جنازة العامل بحديقة الحيوانات بمحافظة الفيوم ضحية الأسد، بعدما إلتهو الأسد أجزاءا من رأسه، مما تسبب في وفاته

حيث أدي المصلون الجنازة علي المتوفي، ثم شيعت جنازته إلى مقابر عائلته بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد  بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم وإلتهام جزء من رأسه.

وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

 

 

 

 

أسد حديقة حيوان الفيوم يلتهم حارسه الخاص بعد هجومه عليه أثناء وجبة الغداء

3ca19f22-459a-4118-894e-7abde6618b78
3ca19f22-459a-4118-894e-7abde6618b78
الفيوم حديقة الحيوان بالفيوم اسد يلتهم حارسة نعي بيان توضيحي

مواد متعلقة

تشييع جثمان عم سعيد ضحية الأسد بحديقة الحيوان بالفيوم  

ننشر قرارات النيابة بشأن المتهمين ال13 عصابة سرقة عزبة العرب في الفيوم 

حالة من والزعر سادت بين رواد حديقة الحيوان بالفيوم بعد هجوم الاسد على حارسة

الأمن بالفيوم يسيطر على الموقف بعد تصفية الأسد داخل قفصة

أسد حديقة حيوان الفيوم يلتهم حارسه الخاص بعد هجومه عليه أثناء وجبة الغداء

أوقاف الفيوم تحيي ذكرى الإسراء والمعراج من مسجد صفر بإدارة مركز جنوب

حشود كبيرة من أهالى الفيوم إلى معبر رفح.. مؤكدين ندعم قرارات القيادة السياسية والرئيس السيسى "لا للتهجير"

مسجل خطر جاى من الجيزة... ليسقط فى قبضه الأمن بمخدر الحشيش في الفيوم

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

النقض يقبل الشق الموضوعي في النزاع بين سموحة والإصلاح الزراعي

تعرف علي أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في خلية نواة ثورية

عاجل.. إلزام المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل فكري لمده 5 سنوات

محمد صبحي: القوى العظمى في العالم ظالمة.. فيديو

حديقة حيوان محافظة الفيوم تصدر بيان توضح فيه ماحدث من هجوم أسد على حارسه