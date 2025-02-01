التضامن الاجتماعي تنتهي من الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1446هـ - 2025م

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، تقريرًا حول انتهاء المؤسسة من إجراء الاختبارات التحريرية الإلكترونية للمرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م.

وشارك في الاختبارات 1227 مرشحًا، حيث تم تنفيذها وفق معايير شفافة ومنضبطة لضمان اختيار الأكفأ، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه المشرف في نجاح منظومة الحج. وقد أعدت الأسئلة لجنة متخصصة من مجلس الأمناء، وشملت أسئلة دينية بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، إضافة إلى أسئلة إدارية وسلوكية.

وأسفرت النتائج عن اجتياز 630 مرشحًا لهذه المرحلة، على أن يخضعوا لاحقًا لمقابلات شخصية لاختيار 272 مشرفًا للإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية هذا الموسم، وذلك بمعدل مشرف لكل 46 حاجًا.

واعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار المشرفين، بحيث تكون نسبة 60% على الأقل ممن لديهم خبرة سابقة في الإشراف على الحج، بينما تُخصص 40% للمشرفين الجدد. كما أتاحت الوزارة فرصة أكبر لمشاركة السيدات هذا العام، حيث سُمح لهن بالتقديم بشرط ألا يتجاوز عمر المشرفات الجدد 50 عامًا، و60 عامًا للمشرفات من ذوات الخبرة، مع تخصيص نسبة تمثيل أعلى مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد الأستاذ أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن معايير الاختيار تتضمن أن يكون المرشح عضوًا بمجلس إدارة إحدى الجمعيات المقيدة وفقًا للقانون 149 لسنة 2019، ويتمتع باللياقة الصحية والثقافة الدينية الملائمة، فضلًا عن اجتيازه الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية.

وأضاف عبدالموجود أن البرامج التدريبية ستبدأ بعد إعلان نتائج المشرفين المقبولين، حيث سيخضعون لورش عمل مكثفة تشمل مختلف مراحل الإشراف، والتعامل مع الحجاج، وإدارة المواقف، إلى جانب التدريب على المعلومات الدينية والطبية اللازمة، فضلًا عن إتقان استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير مهامهم خلال الرحلة.

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