المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة وتمكين فاقدي الرعاية الوالدية

استضافت القاهرة المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة تحت عنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدي الرعاية الوالدية"، والذي نظمته جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة" بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الشريكة وعدد من المنظمات الدولية المعنية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

افتتح المؤتمر نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة الأستاذة عزة عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية سند. وأكد عبد الموجود خلال كلمته دعم الوزارة الكامل لجهود حماية وتمكين الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، من خلال تعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

محاور المؤتمر وجلساته النقاشية

تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية من خلال جلسات نقاشية متخصصة:

الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة. التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية. استدامة جودة الرعاية البديلة عبر الشراكات المبتكرة. بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.

وشهدت الجلسات مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية، من بينهم السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي أكدت على أهمية تقديم الدعم النفسي المتخصص لفاقدي الرعاية الوالدية لمساعدتهم في تجاوز التحديات الاجتماعية والنفسية التي يواجهونها.

مشاركة عربية وشبابية فاعلة

شارك في المؤتمر نحو 250 ممثلًا من مختلف الدول العربية، بما في ذلك الكويت، البحرين، الأردن، السعودية، سلطنة عمان، قطر، والإمارات، حيث تبادل المشاركون الخبرات وقدموا مقترحات عملية لتعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال الرعاية البديلة، كما ناقشوا إمكانية إقامة شراكات مستقبلية لدعم هذه القضية.

وكان للشباب فاقدي الرعاية الوالدية حضور بارز في المؤتمر، حيث قدموا حلولًا مبتكرة لتطوير نظم الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، مستعرضين تجاربهم وقصص نجاحهم الملهمة.

تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية

جاء انعقاد المؤتمر تأكيدًا لحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، حيث شدد المشاركون على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية لتطوير منظومة الرعاية البديلة في الوطن العربي، سواء داخل المؤسسات الإيوائية أو من خلال نظام الاحتضان (الكفالة الأسرية).

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