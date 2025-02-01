حديقة حيوان الفيوم تنهى من الدفن الأمن لجيفة الأسد الذى التهم عامل

محافظات
بوابة الفجر

انتهت حديقة حيوان الفيوم، من الدفن الصحي الأمن لجيفة الاسد المفترس، بإشراف من مديرية الطب البيطري وجهاز حماية البيئة، بالمدفن الصحي للنفايات داخل الحديقة للفيوم، بعد أن تم تصفية الأسد بعد افتراس حارسة، إذ تحول إلى حالة من الهياج، كان بخشي علي العاملين منه.


تعد اسد بحديقة حيوان الفيوم علي حارسه


وكان قد لقي حارس الاسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعة، بعد أن فتك به أحد الاسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة. مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.


تفاصيل مصرع حارس الاسود بحديقة حيوان الفيوم


كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من  مأمورقسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض خارس الاسود بحديقة الحيوان لهجوم اسد، ما ادي إلى مصرع الحارس، علي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع  حارس الاسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الاسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.


وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم اول، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير واف بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

 

 

 

 

 

 

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