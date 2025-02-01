إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام محطة وقود بطريق أبو الأخضر - العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام محطة وقود بطريق أبو الأخضر - العصلوجي بمركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات