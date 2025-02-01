الإعدام لأربعة متهمين والسجن 15 عاما لمتهم اخر فى قضية طفل البدارى فى أسيوط

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم السبت حكما بالإعدام لأربعة متهمين والسجن 15 عام لحدث نظرا لقيامهم بإنهاء حياة طفل قرية الهمامية بمركز البدارى وبتر يديه من أجل التنقيب عن الآثار

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادى العضو اليمين وأحمد محمد غلاب العضو اليسار المستشارين بمحكمة استئناف أسيوط، وامانة سر محمد العربى وخميس محمود



وكانت قد احالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط 6 نوفمبر 2024 الماضى

4 متهمين بقتل طفل البداري لتقديمه لمقبرة أثرية للمفتى وتحديد اول فبراير 2025 للنطق بالحكم عليهم

وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات أسيوط إلى مرافعة النيابة فى الواقعة المعروفة بقربان الآثار حيث قام خمس متهمين بإنهاء حياة صبى وبتر يديه من أجل التنقيب عن الآثار بقرية الهمامية بمركز البدارى بأسيوط.

وقالت النيابة العامة أن ما قام به المتهمين هو أساليب الشيطان ولم يأتى به بشر من قبل فقد خططوا لفعلتهم ونفذوها ولم يرق قلب أحدهم لنظرات وتوسلات هذا الملاك البرئ، بل صمموا على إتمام خطتهم وفعلتهم الشنعاء وقاموا بتقسيم الأدوار بينهم وقام كل منهم بدوره ولم يكتفوا بذلك بل جالوا هنا وهناك يبحثون عن الطفل مع اسرته بعد اختفائه.

وتعود أحداث الواقعة إلى 18 يونيو الماضي، حيث اختفى الطفل محمد عصام، من أمام منزله فجأه خلال اللهو مع أشقائه، وتقدم والده ببلاغ لقسم شرطة البداري، وعقب البحث من قبل الجهات الأمنية عُثر على جثته مذبوحا ومبتور اليدين بإحدى الأراضي الزراعية

وبتكثيف التحريات من قبل مباحث البداري تبين اتهام 5 أشخاص بينهم3 أشقاء من مركز البداري بأسيوط، بارتكاب الواقعة باستدراج الطفل وذبحه بذبح الطفل وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية بمركز البداري في أسيوط

وكان المستشار تامر محمود القاضي المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، أحال 5 متهمين بينهم 3 أشقاء من مركز البداري بأسيوط إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بذبح طفل وبتر كفيه كفيه لاستخدامها في أعمال السحر وفتح مقبرة أثرية بمركز البداري بأسيوط