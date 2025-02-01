موعد ظهور نتيجه الشهاده الاعدادية بمحافظة سوهاج

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج، وجارى الآن اعمال الرصد والمراجعة ، ومن المنتظر إعلان النتيجة خلال أيام من المفترض قبل نهاية الأسبوع الجارى.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في سوهاج ستكون بالإسم ورقم الجلوس، ستتاح على موقع وجريدة "الفجر" فور اعتمادها من اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة سوهاج(93666 ) طالبًا وطالبة، موزعين على 483 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة، ومؤشرات النجاح هذا العام مفرحة بنسبة نجاح عالية.