كين يقود بايرن ميونخ لمواجهة هولشتاين في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الألماني بايرن ميونيخ لخوض مباراة ضد هولشتاين كيل، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني.

وأعلن فينسنت كومباني المدير الفني للفريق البافاري عن تشكيل فريقه لخوض المباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

  • حراسة المرمى: نوير
  • خط الدفاع: لايمير، أوباميكانو، مين جاى، جيريرو.
  • خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، اوليسه.
  • خط الهجوم: موسيالا، كومان، كين.
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ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد هولشتاين كيل في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.
 

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