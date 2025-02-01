موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أعمال تصحيح امتحانات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، وجاري رصد الدرجات والمراجعة لإعلان النتيجة بالإسم ورقم الجلوس، والمتوقع اعلانها يوم الأربعاء القادم.

كان قد أدى عدد 125 ألف و867 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية العامة بمحافظة البحيرة، أمام عدد 575 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، حيث تم توفير الأجواء الهادئة الآمنه لسير الامتحانات بسهولة ويسر، وتم التأكد علي جاهزية الكنترولات ورصد الدرجات فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

كان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أكد أن منظومة الامتحانات تعد من أهم مراحل العملية التعليمية حيث يتم من خلالها تحديد مستويات الانجاز لكل أطراف المنظومة من طلاب ومعلمين ومدارس وادارات ومديريات وتتطلب قدرا كبيرا من اليقظة والعمل المخلص وتوافر روح الفريق والنزاهة فى كل مراحلها بداية من تجهيز مقار وأماكن الامتحانات ووضع الاسئلة وطباعتها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وفرز اوراق الإجابة وعملية التصحيح والمراجعة واعلان النتيحة وقبول وفحص التظلمات ولا بد من تضافر كافة الجهود والعمل على إخراجها بالشكل اللائق المشرف بمدارس المحافظة وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

حيث تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية لمتابعة مسار الامتحانات الفترة الماضية، وتم منع دخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، وتم التصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وتم تجميع أوراق الإجابة واتخاذ كافة الإجراءات الكافية لتأمينها حتى الانتهاء من أعمال التصحيح.



