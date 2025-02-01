عاجل.. تشكيل ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد بورنموث، مساء اليوم السبت، في بطولة الدوري الانجليزي على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث. وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بورنموث، مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام بورنموث في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكير. خط الدفاع: ترينت ألكسندر ارنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن اذاعة مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.