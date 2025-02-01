وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني يبحثان سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ مراحله الثلاث

أخبار مصر
وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأردني

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك اليوم السبت الأول من فبراير، لعرض ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

يأتي ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية، وشاركت فيه كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وذلك بدعوة من مصر.

واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع، على ضرورة الحفاظ على عدم تقسيم قطاع غزة، والتمسك بالانسحاب الإسرائيلي بالكامل والرفض التام لأي محاولات تقسيم أو تهجير.

قطاع غزة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أيمن الصفدي منظمة التحرير الفلسطينية وقف اطلاق النار

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