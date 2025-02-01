نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة البحر الأحمر.. خطوات الاستعلام وتفاصيل توزيع الدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة البحر الأحمر

ازدادت معدلات البحث بشكل ملحوظ من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 لمحافظة البحر الأحمر للفصل الدراسي الأول، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في جميع المحافظات. ومع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية رسميًا في بعض المحافظات، بات الجميع في ترقب لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة البحر الأحمر، والتي من المنتظر أن تُعلن خلال الساعات القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة البحر الأحمر الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لعام 2025 بسهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر من خلال الرابط المخصص هنا . اختيار "الصف الثالث الإعدادي". تحديد الفصل الدراسي الأول. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. بعد ذلك، ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فورًا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة البحر الأحمر

وفقًا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم، فإن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول في محافظة البحر الأحمر هو 140 درجة، موزعة على النحو التالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

رابط الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 لمحافظة البحر الأحمر الترم الأول فور الإعلان عنها رسميًا، من خلال زيارة بوابة مديرية التعليم بمحافظة البحر الأحمر عبر الرابط المخصص لذلك.