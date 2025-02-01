التشكيل الرسمي لمواجهة القادسية والفتح في دوري روشن السعودي

يستعد القادسية لمواجهة نظيره الفتح، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-2025.

القادسية يواجه الفتح في الدوري السعودي

ويحتضن ملعب الفتح، المواجهة المرتقبة بين القادسية والفتح، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتذيل الفتح الجدول برصيد 9 نقاط.

وتنطلق أحداث المواجهة يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر.

وجاء تشكيل القادسية، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: كاستيلس.

▪︎خط الدفاع: ناتشو - جاستون - لاجامي.

▪︎خط الوسط: فرنانديز - أبوالشامات - العمار - نانديز - بويرتاس.

▪︎خط الهجوم: أوباميانج - كيونينس.



في المقابل، جاء تشكيل الفتح، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: العقيدي.

▪︎خط الدفاع: الدحيم - خورخي - الجري.

▪︎خط الوسط: الزارعي - بن دبكة - زايدو يوسف - الجليدان.

▪︎خط الهجوم: دجانيني - فارقاس - باتنا.

القنوات الناقلة لمواجهة القادسية والفتح في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC SPORTS extra 1