"جحيم لا يمكن تصوره".. أول تعليق لماكرون بعد إطلاق سراح الرهينة الفرنسي عوفر كالديرون

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الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون - صورة أرشيفية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بإطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون من غزة، وقال إن "حماس" احتجزته في "جحيم لا يمكن تصوره".

وفي منشور على منصة "إكس" اليوم السبت، قال ماكرون: "عوفر كالديرون حر! بعد 483 يوما من جحيم لا يُطاق، نشارك أحباءه فرحتهم الغامرة وارتياحهم العميق".

وأضاف: "قلوبنا مع أوهاد يهالومي، الذي ما زال في قبضة حماس، ومع عائلته التي تنتظر بفارغ الصبر لحظة تحريره"، مؤكدا على أن "فرنسا تواصل بذل كل الجهود الممكنة لضمان إطلاق سراحه دون أي تأخير".

وسلمت "كتائب القسام" اليوم السبت 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، اثنان في خان يونس والثالث في ميناء غزة. والأسرى هم الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال، والأسيران الإسرائيليان ياردن بيباس وعوفر كالدرون. وقد أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلُّمهم.

ويوم الخميس، تم تنفيذ الدفعة الثالثة من صفقة التبادل التي شهدت إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين.

ومع تنفيذ الدفعة الرابعة، يتبقى 82 أسيرا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة في غزة، حيث أُعلن عن مقتل 35 منهم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقاومة في غزة ايمانويل ماكرون خان يونس عوفر كالدرون
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