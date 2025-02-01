غلق حديقة الحيوان بالفيوم أمام الجمهور بعد واقعة التهام أسد لعامل بالحديقة

قررالدكتورأحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم السبت، غلق حديقة الحيوان بالمحافظة، بعد واقعة التهام أسد رأس العامل المسئول عن الحراسة، مما تسبب في وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه مساء أمس الجمعة.

غلق حديقة الحيوان بالفيوم

توافد المواطنين على الحديقة

حيث توافد عدد كبيرمن المواطنين صباح اليوم على الحديقة كالمعتاد وعقب تفقد الزوار للحديقة اصدرمحافظ الفيوم توجيهاته بأخرادج المواطنين خارج الحديقة وغلق ابوابها تماما لحين عودته من أجازته الاسبوعية.

بيان حديقة الحيوان

حيث أصدرت حديقة حيوان محافظة الفيوم، اليوم السبت، بيانا توضح فيه ما حدث من هجوم أسد على حارسه، حيث أوضحت إدارة الحديقة في بيانها أنها تنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل عم سعيد جابر الدش "أبو يارا" والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات أثناء تأدية عمله ".

وأشارت في بيانها إلى أن الواقعة حدثت بسبب أنه اختلال توازن العامل وسقوطه خلال محاولة إدخاله الأسد القفص .

وقال البيان: أن القوات تعاملت مع الأسد وقتلته وتبين أن العامل على قيد الحياة وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد 30 دقيقة فنحتسبه عند الله من الشهداء،ونسألكم قراءة الفاتحة وخالص الدعاء بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان".

وكان لقي عامل بحديقة حيوان الفيوم مصرعه بعدما التهم أسد بالحديقة رأسه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تشييع جثمان عامل التهمة أسد

وشيع أهالي منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، جنازة العامل بالحديقة،، حيث أدي الأهالى صلاة الجنازة علي المتوفي، ثم شيعت جنازته إلي مقابر عائلته بحى البارودية بمدينة الفيوم.

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