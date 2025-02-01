نوتنجهام فورست يكتسح برايتون بسباعية في الدوري الإنجليزي

اكستح فريق نوتنجهام فورست نظيره برايتون بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما سيتي جراوند، ضمن فعاليات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة نوتنجهام فورست وبرايتون في البريميرليج

تمكن نوتنجهام فورست من تسجيل هدف التقدم عن طريق لويس دانك مدافع برايتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

ثم أضاف الإنجليزي مورجان جيبس وايت ثاني أهداف نوتنجهام فورست في الدقيقة 25، من صناعة زميله أنتوني إيلانجا

وفي الدقيقة 32، أحرز المهاجم النيوزلندي كريس وود الهدف الثالث لصالح الريدز فورست، من عرضية مميزة من أنتوني إيلانجا.

وعزز النيوزلندي كريس وود تقدم فريقه نوتنجهام وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 64، من تمريرة أنتوني إيلانجا.

وعاد المهاجم النيوزلندي كريس وود ليحرز ثالث أهدافه في اللقاء والخامس لفريقه في الدقيقة 69، من ركلة جزاء.

ومع الدقيقة 89، أحرز الويلزي نكو ويليامز الهدف السادس لصالح الريدز فورست، من سناعة متقنة من إبراهيم سنجره.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+2، أحرز البرتغالي جوتا سليفا الهدف السابع لصالح نوتنجهام فورست.

وبتلك النتيجة، يحتل نوتنجهام فورست المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.