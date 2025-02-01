التشكيل الرسمي لنيوكاسل يونايتد لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الإنجليزي نيوكاسل يونايتد لخوض مباراة ضد فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعه والعشرين من الدوري الانجليزي.

التشكيل الرسمي لنيوكاسل يونايتد لمواجهة فولهام

وأعلن ايدي هوي المدير الفني للفريق الإنجليزي عن تشكيل فريقه لخوض المباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: بران، هال، شار،ليفرامينتو.

خط الوسط: تونالي، جيماريش، جويلاينتون.

خط الهجوم: ايزاك، جوردون، ميرفي.

ويتواجد نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.