نقيب المهندسين يرفض تهجير الفلسطينيين ويؤكد دعم النقابة للقضايا الوطنية

أخبار مصر
طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين


 

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال مشاركته في الجمعيات العمومية للشعب الهندسية، رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، مشددًا على تضامن النقابة مع القيادة السياسية المصرية في مواجهة مخاطر التصفية العرقية.

وأوضح أن النقابة كانت من أوائل الجهات التي أصدرت بيانًا يدين هذه التصريحات، مؤكدًا أن دور النقابة لا يقتصر على العمل المهني فقط، بل يمتد إلى القضايا القومية والوطنية.

ويعكس موقف نقابة المهندسين التزامها بالقضايا الوطنية، حيث تؤكد أنها ليست مجرد كيان مهني، بل مؤسسة تسهم في القضايا المصيرية التي تؤثر على الدولة والمجتمع.

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1000293749
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